Borghi salva La Pieve dal terzo ko

LA PIEVE N. 0 SAMMARTINESE 0

LA PIEVE NONANTOLA: Borghi, Tudini, Monari, Cantarello, Sghedoni, Casarano, Timperio (86’ Iazzetta), Boriani (73’ Montorsi), Cheli, Cataldo, Davitti. A disp.: Ortensi, Shanableh, Pepe, Belfakir, Migliaccio, Gilli, Libertino. All. Barbi

SAMMARTINESE: Falavigna, Carnevali (81’ Berselli), Montipo, Malaguti (59’ Salsi), Re, Bega, Acanfora (86’ Toscano), Barbieri (54’ Turri), Vitiello (63’ Perini), Bianchini, Valentini. A disp.: Mantovan, Corradini, Singh, Gigante. All. Salsi

Arbitro: Pieri di Cesena

Note: ammoniti Barbieri, Sghedoni, Carnevali, Cantarello, Salsi, Perini, Borghi

La Pieve e Sammartinese devono ancora rinviare la prima vittoria stagionale, ma per la squadra di Barbi che era ferma a zero punti lo 0-0 coi reggiani vale doppio, perché al 94’ il numero uno Borghi ha parato il rigore di Salsi che avrebbe potuto dare il terzo ko di fila. Al 14’ tiro dal limite di Boriani e palla che esce di pochissimo alla sinistra di Falavigna. Al 28’ va di testa Bega sul cross da calcio d’angolo, palla che termina di poco alta. Al 34’ la conclusione di Monari da fuori esce alta sopra la traversa. Al 36’ tiro dalla lunga distanza di Cantarello, Falavigna è bravo a deviare in angolo. Al 44’ l’occasione più nitida in questo primo tempo è per la squadra di Barbi: Cheli calcia dal limite con Falavigna fuori dai pali ma il suo tiro finisce alto. Nel secondo tempo è ancora Cheli ad avere l’occasione per sbloccare il risultato, al 54’ l’attaccante dei granata calcia da posizione defilata sulla destra con la palla che esce di poco sulla sinistra. Al 56’ conclusione di Valentini, Borghi blocca. Al 75’ tiro di Davitti dal limite, Falavigna para senza difficoltà. Al minuto 88 Cantarello prova il tiro da centro area ma calcia a fuori. Al 94’ il direttore di gara concede il calcio di rigore per il fallo di Borghi sull’attaccante ospite. Dagli undici metri va Salsi ma Borghi respinge il tiro centrale e salva il primo punto de La Pieve.