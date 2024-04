’Borgo dei Borghi’, il paese arriva nono

Su 20 paesi in gara, uno per ogni regione in gara, Castelvetro si è piazzata al nono posto all’edizione 2024 del "Borgo dei Borghi", programma televisivo di Rai 3. Il centro modenese, che quest’anno era chiamato a rappresentare tutta l’Emilia Romagna in questa speciale competizione, è quindi entrato secondo la giuria nella Top 10. La vicesindaca Giorgia Mezzacqui ha commentato: "Al di là del risultato, che ci onora e che ci rende grati, ciò che ho vissuto è il senso della comunità. Abbiamo bisogno di sentirci e di ritrovarci comunità…Ringrazio la comunità locale. Essere stati scelti a rappresentare la regione è un onore e segno del grande lavoro che, in questo ambito (quello turistico, ndr), è stato fatto in molti anni".