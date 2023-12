"Borgogioioso, sindacaliste allontanate"

"E’ gravissimo quanto accaduto al Centro Commerciale Borgogioioso dove due delegate sindacali di Coop Alleanza 3.0 sono state allontanate dalla vigilanza privata e si sono viste sequestrare parte dei volantini che stavano distribuendo per informare, lavoratori e clientela, dello sciopero di venerdì per i settori del terziario".

La Filcams-Cgil di Modena della quale fanno parte le due delegate, condanna quanto avvenuto: "Il direttore del centro commerciale si è attaccato a questioni procedurali e di proprietà privata cercando di intimorire le nostre delegate, ma noi sapevamo di essere in regola tanto è vero che per ripristinare la situazione e poter esercitare il diritto all’informazione abbiamo dovuto richiedere l’intervento della Polizia locale di Carpi che sin dalla prima telefonata ha riconosciuto le nostre ragioni".

Immediata la replica di Coop Alleanza 3.0: "Non abbiamo avuto alcuna parte in quanto accaduto: la decisione di allontanare le manifestanti è stata presa dal direttore del Centro Commerciale, ovvero della struttura che ospita il negozio della Cooperativa e che è da questa completamente indipendente. Rammarica che questo episodio serva da pretesto per mettere insieme polemiche e segnalazioni che nulla hanno a che vedere con Coop Alleanza 3.0. La Cooperativa per tutta la durata della trattativa – interrotta dalle Organizzazioni Sindacali con la proclamazione dell’agitazione – ha auspicato, e auspica, di raggiungere quanto prima possibile un’intesa sul rinnovo del Contratto collettivo nazionale del lavoro, un’intesa che sia equa per i lavoratori e economicamente sostenibile per la Cooperativa. Coop Alleanza 3.0 ha già dato importanti segnali di apertura.

Il primo tra tutti è che Coop, unica nel settore ad averlo fatto, ha già iniziato a riconoscere una prima parte degli aumenti retributivi che verranno concordati, prima ancora della firma del rinnovo".

