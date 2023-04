"Borsa di studio a Miami per giocare a basket Ma con la ceramica ho trovato la vera America"

"Il mio desiderio più grande è sempre stato giocare negli Nba". È attraverso la pallacanestro, con l’esordio alle giovanili del Sassuolo allenato da Luca Tedeschini e alla Virtus di Bologna, che Federico Frascari, classe 2002, ha raggiunto gli Stati Uniti, la patria del basket. Ma è proprio qui che si è trovato a ’correggere’ il proprio sogno: "Forse è meglio concentrarmi sulla ceramica, nell’azienda di famiglia dove mi piacerebbe avere un ruolo come venditore". Idee chiare e determinazione per il ventunenne che ha interrotto gli allenamenti e lo studio qualche giorno fa per raggiungere a Orlando i parenti, titolari della Dado Group con stabilimenti a Rubiera, Castellarano e Sant’Agata Bolognese. L’occasione è stata il Coverings, la più importante fiera del settore ceramico in Nord America. "Mi sono preso qualche giorno ‘off’ per venire in fiera a imparare qualcosa". Le basi del business, in realtà, le conosce grazie agli studi alla St. Thomas University di Miami. "Qui in fiera però si possono toccare con mano i prodotti e si possono incontrare direttamente i clienti che nel nostro stand possono apprezzare il valore del made in Italy". Completo blu e cravatta, Federico parla con piglio sicuro e dimostra una grande determinazione. La stessa con la quale affronta ogni giorno gli allenamenti, le lezioni e la vita con i compagni di studio.

"Vivo in America da tre anni. Ero partito con l’idea di stare solo sei mesi all’estero per imparare la lingua, fare una nuova esperienza, vivere senza genitori per organizzare le mie giornate da solo". Il basket gli ha permesso di realizzare il suo sogno, almeno il primo. "Sono partito e per sei mesi ho studiato in una ‘high school’ in New Jersey" racconta soffermandosi sulle difficoltà iniziali a vivere lontano da casa. "Avevo molta paura, non parlavo inglese e i primi mesi sono stati molti difficili, faticavo anche solo per fare amicizie o parlare con compagni. Poi è arrivato tutto naturale: si inizia sbagliando e sbagliando s’impara". Dopo i primi mesi arriva il trasferimento a Miami e un ingaggio con borsa di studio nella squadra St. Thomas Bobcats.

"Ho appena concluso la stagione. È stata un’esperienza bellissima a livello fisico e sono riuscito a studiare business, finendo le lezioni". Durante il Coverings, con lo zio e la cugina, Federico Frascari continua ad allenarsi, ma senza la palla di cuoio arancione. "Il mio sogno nel cassetto è sempre stato giocare negli Nba, ma col passare degli anni ho capito che è meglio concentrarmi sulla ceramica, l’azienda di famiglia".

Paolo Tomassone