Borsari, l’omaggio delle istituzioni: "Ha portato la filosofia tra la gente. La sua eredità continuerà a ispirarci"

Con la scomparsa di Michelina Borsari, fondatrice e anima del FestivalFilosofia, che si è spenta giovedì a 74 anni dopo aver affrontato una crudele malattia (stamattina alle 11.30 l’ultimo saluto presso la funeral home Terracielo), Modena sente di aver perso una grande tessitrice di pensiero e di azione, di idee e di qualità organizzative, una figura chiave della cultura come valore e patrimonio collettivo, una donna capace – con le sue intuizioni e il suo lavoro – di portare Modena sul palcoscenico internazionale. "Tutti la ricordano come colei che generò e sviluppò il FestivalFilosofia – sottolinea Massimo Mezzetti, sindaco di Modena, che la conosceva da più di trent’anni –, ma io vorrei però ricordarla anche come la persona che, con tenacia e determinazione, non prive di spigolosità tipiche delle personalità volitive, volle inseguire e realizzare, con il concorso delle istituzioni, la nascita della facoltà umanistica di Modena": di lei Mezzetti sottolinea "il bisogno di scavare nel pensiero ed esplorare i risvolti che un tema all’apparenza semplice poteva nascondere". "Siamo tutti più soli", aggiunge Andrea Bortolamasi, assessore comunale alla cultura, che di Michelina Borsari rimarca "l’idea di una piazza di pensiero che per tre giorni trasforma Modena in un’agorà aperta a tutti e a tutte", un festival che "continua a offrire complessità e comunità": la storia di Michelina, proveniente da una famiglia di radici contadine – rimarca l’assessore – è anche un esempio di emancipazione femminile attraverso lo studio e la ricerca.

La professoressa Borsari "ha rappresentato un esempio di come la cultura possa essere strumento di crescita collettiva e di democratizzazione del sapere" ed è stata "una figura di straordinario rilievo nel panorama culturale della nostra regione e in quello nazionale", sottolineano Michele de Pascale, presidente della Regione Emilia Romagna, e Gessica Allegni, assessora alla cultura. Al cordoglio per Michelina Borsari si uniscono tante voci. Quella di Antonio Carpentieri, presidente del consiglio comunale di Modena ("Ha dato un contributo indispensabile per riportare la filosofia dove è nata, cioé nelle piazze, tra la gente") e quella di Riccardo Righi, sindaco di Carpi ("Ci lascia un’eredità preziosa, la convinzione che la cultura sia fonte di libertà, strumento di dialogo e linfa per la responsabilità civile", ha scritto sui social) così come quella di Matteo Mesini, primo cittadino di Sassuolo ("Ci ha insegnato che il sapere e la filosofia, troppo spesso considerati patrimonio di pochi, possono e devono diventare eventi di piazza, capaci di attrarre migliaia di persone e di arricchire la vita delle comunità"). L’eredità "culturale e civile di Michelina Borsari – annota Donatella Pieri, presidente di Ago Modena Fabbriche Culturali – continuerà a ispirare il nostro lavoro".

Ma la profonda commozione per l’addio a Michelina Borsari non è soltanto fra le istituzioni: attraversa tutta la città e tutte le sue espressioni, come in un enorme abbraccio. Su Facebook o su Instagram, ieri, tantissimi hanno voluto scrivere un loro ricordo, un’immagine, un pensiero: i suoi ex allievi al liceo Muratori, dove lei è stata studentessa e poi insegnante, prima di iniziare il suo percorso alla Fondazione San Carlo, i suoi colleghi e tutti coloro che hanno potuto percorrere anche solo un pezzo di strada con lei: c’è chi ha progettato insieme a Michelina la rivista letteraria "Il Semplice", chi ha lavorato con lei a "VivaVoce", rassegna di pubbliche letture (dal 1993), e chi l’ha affiancata nell’organizzazione del Premio letterario Frignano con cui per anni il nostro Appennino è stato vetrina del panorama editoriale italiano. Michelina era una e centomila, e anche la sua vita è stata come una grande piazza del pensiero. Dove ora mancherà una luce.