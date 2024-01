Borse di studio a venti studenti delle scuole medie

Una ventina di studenti con le loro famiglie sono stati ricevuti ieri in municipio dal sindaco Alberto Calciolari, che ha consegnato loro le borse di studio istituite dal Comune e assegnate ad alunni meritevoli che hanno frequentato l’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado di Medolla. A consegnare gli attestati, a nome di tutta la comunità medollese, e per augurare loro il meglio per gli studi superiori intrapresi, c’erano oltre al sindaco, anche Jenni Cinquegrana e Stefano Bonfatti, assessori di Medolla e la preside Mariacristina Grazioli.