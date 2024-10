Borse di studio, il Comune stanzia 15mila euro

Fino al prossimo 14 novembre sarà possibile partecipare al bando con il quale il Comune di Sassuolo mette a disposizione fondi per borse di studio agli studenti residenti. L’Amministrazione comunale intende sostenere economicamente le famiglie nel percorso scolastico e formativo dei figli frequentanti la scuola secondaria di secondo grado e il primo anno dell’università con 40 borse di studio ed il bando, consultabile presso il sito internet istituzionale, è rivolto alle famiglie residenti con figli frequentanti le scuole secondarie di secondo grado ed il primo anno di università. Le risorse a disposizione ammontano complessivamente a 15mila euro e saranno ripartite in 7 borse di studio del valore di 300 euro riservate agli studenti frequentanti le classi prime delle scuole secondarie di secondo grado o corsi di istruzione e formazione professionale, 28 borse di studio, sempre del valore di 300 euro, riservate agli studenti frequentanti le restanti classi delle scuole secondarie di secondo grado o corsi di istruzione e formazione professionale e 5 borse di studio – 900 euro - riservate agli studenti frequentanti per la prima volta il primo anno di Università. I requisiti per la partecipazione sono, oltre alla frequenza scolastica, la residenza nel territorio, un valore dell’ISEE 2024 del nucleo familiare non superiore a 25mila euro, l’essere in regola, al 30 giugno, con i pagamenti dei servizi scolatici erogati dal Comune di Sassuolo o comunque in situazione debitoria non superiore al beneficio concesso e l’essere iscritti per la prima volta alla classe frequentata. Le richieste dovranno essere presentate online sul portale del Comune.

Stefano Fogliani