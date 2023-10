Borsetta ritrovata. Dentro c’è la droga

Al comando della Polizia locale era stata segnalata una borsetta smarrita del centro storico: gli agenti sono andati a recuperarla e controllando il contenuto per risalire a chi l’aveva smarrita, hanno scoperto che oltre a documenti ed effetti personali c’era anche una sostanza stupefacente. Quando la proprietaria si è presentata a ritirare la borsa, al posto del quantitativo sequestrato, ha ‘ricevuto’ la segnalazione per ‘detenzione di sostanza stupefacente per uso personale’ con conseguente sanzione amministrativa.