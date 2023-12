Bortolamasi, elogi e mugugni

Dopo l’annuncio della candidatura Andrea Bortolamasi ha ricevuto consensi social da parte di semplici cittadini. Mentre gli incoraggiamenti da parte dei big del partito, a cominciare da chi lo sosterrà, sono arrivati in privato, quasi a non voler turbare la fase in corso nella quale il Pd sta provando a elaborare le regole con cui a metà gennaio arrivare a proporre un piano definito alla coalizione. Non che l’uscita di Bortolamasi abbia rallegrato tutti, anzi. C’è, soprattutto tra chi appoggia altri candidati, l’insofferenza verso un annuncio che a questo punto poteva essere fatto solo dopo la definizione di una proposta condivisa sulle regole, vale a dire a metà gennaio. Si vedrà adesso se l’accelerazione produrrà effetti sul percorso e sul comportamento degli altri candidati.