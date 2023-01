"Boschetto sparito per far posto a una palazzina"

Parte da alcuni cittadini la polemica relativa all’abbattimento di alberi nella zona tra via Stoccolma e via Scarlatti, al fine della realizzazione di una nuova palazzina. "Questo progetto ha visto abbattere un piccolo boschetto a fronte della realizzazione di un immobile con pochissimo verde – commentano i residenti – oltre che la realizzazione di una ciclabile ‘inutile’ che toglie altro verde. Perché costruire solo su terreni vergini e non abbattere e riscostruire l’esistente? Magari la pianta di amarene di almeno 50 anni avrebbe potuto esserci ancora…".