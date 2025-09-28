Boschi affollati di fungaioli. Maxi lavoro per i soccorsi

In questi giorni i boschi appenninici sono affollatissimi di cercatori di porcini, molti occasionali. E con la stagione dei funghi, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico deve triplicare le operazioni di ricerca e soccorso. In Emilia Romagna già una ventina di interventi da inizio settembre per fungaioli colti da malore, dispersi nei boschi o caduti in zone impervie, un po’ in tutte le province con gli Appennini. Stessa cosa nel versante del crinale toscano. Il Soccorso Alpino coglie quindi l’occasione per ricordare alcune buone pratiche di sicurezza a chi si avventura nei boschi in cerca di funghi. Al primo posto la preparazione fisica: è importante essere in buone condizioni fisiche, evitando percorsi troppo lunghi o impegnativi, soprattutto per le persone più anziane. Subito dopo le calzature adeguate: vanno sempre evitati gli stivali di gomma, meglio scarponi da montagna con suola tecnica, che garantiscono stabilità e aderenza. Importante poi evitare di andare da soli: spesso i cercatori di funghi preferiscono muoversi da soli per non rivelare i propri luoghi di raccolta. È però una scelta rischiosa: anche un piccolo infortunio, come una frattura, può rendere impossibile chiedere aiuto. Cellulare e comunicazioni: sebbene non ovunque ci sia copertura, il telefono rimane un valido alleato. È fondamentale comunicare a familiari o conoscenti il luogo e il percorso previsto, non variarlo, e avvisare al rientro. In caso di mancato ritorno, saranno loro a poter allertare i soccorsi attraverso il numero unico 112 (o 118).

Cosa fare se ci si smarrisce? Può capitare a chiunque di perdere il sentiero, ma non bisogna perdere la calma. È meglio tornare sui propri passi piuttosto che avventurarsi alla cieca. Buon accorgimento è lo zaino di sicurezza: piccolo e ben organizzato può fare la differenza. Utile dotarsi di un piccolo kit di pronto soccorso, un coltellino multiuso, un indumento caldo, una giacca impermeabile, un telo termico, una pila frontale, cibo e soprattutto acqua. Con poco peso in più si possono affrontare situazioni impreviste. Valutare poi bene gli orari e le condizioni meteo. Il Soccorso Alpino e Speleologico invita dunque tutti gli appassionati a vivere la stagione dei funghi con prudenza e consapevolezza: solo così la ricerca di un cestino pieno può trasformarsi in una giornata di autentico piacere e non in un’emergenza. "È sicuramente meglio avere nello zaino un fungo in meno e far rientro a casa senza alcuna problematica sanitaria che potrebbe insorgere se ci trovassimo in una situazione pericolosa, sia per sé che eventualmente anche per i soccorritori".

g.p.