Bosco Albergati: torna ’ViverVerde’ Giochi, spettacoli e musica dal vivo

Sabato 26 e domenica 27 agosto, poi ancora sabato 2 e domenica 3 settembre, torna a Bosco Albergati "ViverVerde". La manifestazione, arrivata alla sua 11° edizione, proporrà anche quest’anno una ricca offerta diurna e serale di attività ludiche e formative per bambini e ragazzi, oltre a giochi, spettacoli, ristorazione, incontri, musica dal vivo e intrattenimento. "Gentili si cresce — spiegano gli organizzatori — è l’idea che ispira l’edizione 2023, con un duplice significato: quello educativo, perché per diventare persone gentili occorre esservi educati fin da bambini, e quello etico, che vede nella gentilezza una forza in grado di cambiare non solo i comportamenti individuali, ma anche quelli collettivi. Un messaggio antico e insieme moderno, un piccolo punto fermo in un mondo che si trasforma a velocità mai vista, per aiutarci a fare scelte davvero più sostenibili, partendo dalle consapevolezze che ci insegna la natura: ad esempio di quanto le specie viventi siano legate le une alle altre e all’ambiente in cui vivono e di come le nostre scelte e azioni influenzino il destino di tutti". Il calendario delle iniziative per bambini e ragazzi offre laboratori naturalistici e creativi, attività con gli animali, performance teatrali, giochi e attività sportive, letture animate serali nel bosco. Tra gli appuntamenti da non perdere, sabato 2 e domenica 3 settembre alle 10.30, 15.30 e 17.30 il gioco-spettacolo "Il Paese dei Pinocchi". Ogni sera sarà animata dagli artisti itineranti de "Le apparizioni dal Bosco Incantato". Sarà possibile pranzare e cenare nel ristorante "La Combriccola della Città degli Alberi" e fare merenda al bar gelateria "Le Rezdore", entrambi gestiti dai volontari dell’associazione La Città degli Alberi. Una "fonte urbana" consentirà ai visitatori di riempire la propria borraccia, per un’esperienza plastic free. Infine, un trenino elettrico accompagnerà i visitatori nel tour alla scoperta di Bosco Albergati e della sua storia, raccontata anche nella mostra fotografica permanente "Com’è nato Bosco Albergati". ViverVerde è un’iniziativa promossa da La Città degli Alberi, con il patrocinio di Regione e Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna, Città di Castelfranco Emilia e Comune di San Cesario; con il sostegno di Fondazione Modena e il contributo della Regione. L’iniziativa si svolge inoltre in collaborazione con Arci, Assicoop UnipolSai, Coop Alleanza 3.0, Emil Banca, Cna Modena, Magni, Istituto Spallanzani di Castelfranco Emilia, Cantine Riunite Civ, Archivio Cesare Leonardi, Hera. La festa è aperta tutti i giorni dalle 10 alle 24; l’ingresso è libero; è previsto invece un ticket giornaliero di accesso alle attività per bambini e ragazzi di 7 euro. Gratis i bambini fino a 3 anni. m.ped.