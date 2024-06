Bosco Albergati: trenino, show e passeggiate notturne

Oggi, e poi ancora nel prossimo fine settimana, sono previste diverse iniziative per tutti all’interno del polmone verde di Bosco Albergati. Nello specifico, il programma dell’odierno "Crepuscolo in Bosco" parte alle 18 con "Un mondo di insetti - mostra e laboratorio entomologico ambientale", a cura dell’associazione La Città degli Alberi. Alle 19, 20,30 e 21,30 "Sbirciamo nel mondo di là", spettacolo nel bosco a bordo del Trenino delle Meraviglie. Biglietti per il trenino: 7 euro per tutti, gratis per bimbi fino a 3 anni. Dalle 19 truccabimbi, dalle 20,30 alle 22 baby dance sotto le stelle. Infine, dalle 22 alle 23, "La lucciolata nel bosco", passeggiata notturna guidata, per bambini e adulti. Oggi e nel prossimo weekend sarà inoltre attivo lo Swap Party, scambio gratuito di capi di abbigliamento usati. "Swap Party – spiegano gli organizzatori – è un’attività sociale a favore dell’ambiente e del riuso, i vestiti non vengono dimenticati nell’armadio o buttati via, ma trovano nuovi proprietari e nuova vita". Programma completo su https://www.boscoalbergati.it/.