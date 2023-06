Bosco di mille piante autoctone grazie al sostegno di Lamborghini

Un importante progetto di riqualificazione del territorio è stato realizzato da Automobili Lamborghini per contribuire alla rigenerazione ambientale della zona che circonda Nonantola e il comune di Sant’Agata Bolognese, sede dell’azienda.

L’area coinvolta nel comune di Nonantola è situata nella periferia nord della città ed è compresa tra via Gatti e via di Mezzo, in prossimità di una zona industriale e di terreni agricoli. Qui sono state messe a dimora 1100 piante su una superficie di circa 1 ettaro.

L’obiettivo è quello di incrementare la copertura arborea della zona con la creazione di un bosco di piante autoctone, tra cui tiglio, acero, carpino e leccio. In questo luogo il nuovo impianto boschivo consentirà di assorbire circa 231 tonnellate di CO2 in 30 anni.

La sindaca di Nonantola, Federica Nannetti, ha commentato: "Siamo davvero soddisfatti di questa bella collaborazione tra Comune di Nonantola, AzzeroCO2 e Lamborghini, azienda dal respiro internazionale che sentiamo però a noi molto vicina, non solo in termini territoriali, ma anche per intenti e buoni propositi.

L’intervento di piantumazione finanziato va ad arricchire il nostro territorio con un nuovo bosco e, grazie alla sua capacità di assorbimento di CO2, entra nel novero delle azioni virtuose di contrasto ai cambiamenti climatici. Inoltre, la sua collocazione, separata dall’area naturalistica del Torrazzuolo solamente da alcuni terreni agricoli, costituisce un vero e proprio corridoio ecologico a tutela anche della biodiversità animale".

L’iniziativa di Automobili Lamborghini rientra in Mosaico Verde, la Campagna nazionale di forestazione di aree urbane ed extraurbane e tutela di boschi ideata e promossa da AzzeroCO2 e Legambiente.

Gli interventi realizzati in collaborazione con le amministrazioni comunali hanno lo scopo di contribuire alla rinaturalizzazione del territorio contribuendo allo stesso tempo alla riduzione delle emissioni climalteranti. m.ped.