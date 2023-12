Bosco urbano di Vignola. Il Comune: "Continua la manutenzione"

"Continua la manutenzione del bosco urbano in via della Mattarella". Ad annunciarlo è l’amministrazione comunale, che in questo modo risponde indirettamente anche alle polemiche che, qualche mese fa, si erano scatenate sui social proprio su questo progetto, visto che alcuni cittadini avevano sottolineato come diverse piante apparissero disseccate. "Superata la fase di caldo intenso – scrivono dal Comune – i tecnici di Rete Clima, nelle scorse settimane, hanno sfalciato l’erba nel bosco urbano di via della Mattarella, tenuta alta quest’estate per proteggere le giovani piante, e, come programmato, hanno verificato quante piantine hanno superato la fase critica del radicamento nel nuovo terreno. A circa sette mesi dalla messa a dimora delle 1000 piantine, il nuovo Bosco urbano di Vignola presenta circa 150 piante morte". Da Rete Clima aggiungono: "Si tratta di una percentuale di mortalità assolutamente in linea con quella considerata fisiologica nelle giovani piante".

Dal Comune poi continuano: "Come da protocollo, sarà la stessa Rete Clima, che sta curando la manutenzione del bosco, ad occuparsi delle sostituzioni delle piante che non hanno attecchito. I lavori verranno effettuati non appena le condizioni meteorologiche lo permetteranno, quindi presumibilmente nelle prossime settimane. Come si ricorderà, la realizzazione del Bosco urbano di Vignola è stata finanziata dal progetto "Foresta Italia" di Rete Clima, con il sostegno della società E.ON Italia e in collaborazione con Coldiretti Modena".

m.ped.