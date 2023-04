Bosco urbano e case all’avanguardia Nuovo quartiere a ’impatto zero’

Nell’ultimo consiglio comunale è stata approvata un’importante variante urbanistica, che rimodellerà il volto di Spilamberto nella zona dell’ex discoteca "Le Scuderie". Denominata variante "Casinetto", questo intervento prevede la realizzazione di una struttura commerciale da 1.800 metri quadrati e di nuovi alloggi tra appartamenti e villette. Inoltre, il nascituro comparto sarà dotato di attrezzature pubbliche destinate alla comunità quali una palestra, un’area per lo sviluppo di un bosco urbano e possibili attrezzature pubbliche. Ad annunciarlo è l’amministrazione comunale, che spiega: "La variante coinvolge una zona già da tempo convertita da terreno agricolo a residenziale a fine Anni ’90. Ne è stato ampliato il perimetro progettando uno sviluppo urbano che tenga conto della qualità dell’abitare". Descrivendo poi i vari interventi, l’amministrazione chiarisce: "Verrà aumentata l’offerta di nuovi alloggi immersi nel verde con caratteristiche tecniche all’avanguardia rivolte al risparmio energetico e alla qualità dell’abitare (7.000 mq di superficie utile per circa una 70ina di alloggi); verranno realizzati nuovi alloggi di edilizia convenzionata, a prezzo calmierato ma di alta qualità (20% degli alloggi complessivi previsti sull’area) e verrà creato un bosco urbano a ridosso della città". Ancora, la medesima variante prevede l’individuazione di un’area di 16.730 mq "per un possibile futuro ampliamento del cimitero o per altre strutture pubbliche". C’è poi anche un capitolo che riguarda nello specifico proprio l’ex locale Le Scuderie. "Verrà accolta la richiesta della proprietà – spiega ancora la nota del Comune – di trasformare ’Le Scuderie’ parte in ristorante e parte in residenziale, anche di natura turistica". Infine "verrà creata una struttura medio-piccola di vendita alimentare (1.800 mq) e verrà ricavata all’interno del complesso residenziale una palestra pubblica di 400 mq". La realizzazione dei fabbricati seguirà le norme nzeb ovvero nearly zero energy building.

Marco Pederzoli