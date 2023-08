Bosco urbano tra erba alta e secca "Nessuna incuria, piante in salute"

Ha creato un vivace dibattito via social, negli ultimi giorni, lo stato in cui si trova il bosco urbano ai lati di via della Mattarella, tra erba alta e piante messe a dimora lo scorso febbraio che si sono già disseccate. Come è noto lo scorso febbraio il Comune di Vignola ha messo a disposizione un’area di 6.000 mq per realizzare il progetto "Foreste Italia" dell’associazione Rete Clima, in collaborazione con Coldiretti. A fare il punto della situazione è la vicesindaca e assessora all’ambiente, Anna Paragliola, che spiega: "Teniamo continuamente monitorata la situazione del bosco urbano, in contatto con gli agronomi di Rete Clima. A differenza di quanto possa pensare chi passa velocemente e magari guarda all’area con un occhio inesperto, non è che non sia stata fatta manutenzione. Il vedere l’erba alta, e in parte secca viste le alte temperature, potrebbe far pensare a semplice incuria, ma non è così. Il mantenere l’erba alta è una precisa tecnica gestionale sperimentata da Rete Clima e adottata ora anche da altri enti come buona pratica. Andrea Pellegatta di Rete Clima, che ha seguito il progetto fin dall’inizio, ci ha spiegato chiaramente che ’nei primi due anni dopo l’impianto, lo sfalcio dell’erba viene volutamente ridotto al minimo e viene fatto solo tra le file di piante, con lo scopo di evitare danni legati alle elevate temperature’. La presenza di erba alta quindi non pregiudica in alcun modo lo sviluppo delle piantine. L’erba alta non impedisce nemmeno le irrigazioni, che vengono fatte in modo puntuale attraverso un camion con botte. Nel mese di agosto, ad esempio, sono programmate quattro irrigazioni. Tra l’altro le forestazioni di Rete Clima vengono monitorate periodicamente, almeno una volta al mese. Con questa tecnica colturale, la maggior parte delle giovani piantine sta crescendo bene. Solo una minima parte, ma questo era previsto, non ha attecchito. Si considera fisiologico che su mille piantine messe a dimora un 10 % non attecchisca. In questo caso saranno sostituite sempre a carico di Rete Clima, senza costi aggiuntivi per la comunità. Ricordo, infatti, che proprio grazie a Rete Clima, E.On e Coldiretti il bosco urbano di via della Mattarella è a costo zero per la città per i primi tre anni. L’Amministrazione comunale ha messo a disposizione il terreno (con sfalci che erano a carico delle casse comunali), Rete Clima si occupa ora della gestione e dei monitoraggi".

m.ped.