"Boston Marriage", tra intrighi e comicità

Giorgio Sangati dirige Maria Paiato, Mariangela Granelli e Ludovica D’Auria in "Boston Marriage" di David Mamet, voce tra le più rappresentative della scena americana, già premio Pulitzer del 1984 e più volte nominato agli Oscar per le sceneggiature cinematografiche di alcuni indimenticabili film. Lo spettacolo in due teatri Ert: ieri sera è andato in scena al Teatro Ermanno Fabbri di Vignola e da oggi al 23 aprile sarà al Teatro Storchi di Modena (oggi e domani 20.30, sabato e domenica 16). Sabato tra l’altro, alle ore 17 ci sarà appuntamento al Teatro Storchi con ’Conversando di teatro’ promosso da Ert e Associazione Amici dei Teatri Modenesi in collaborazione con il Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali dell’Università di Modena e Reggio Emilia.

Maria Paiato e Mariangela Granelli incontrano il pubblico insieme a Rita Monticelli, professoressa ordinaria presso l’Università di Bologna e attualmente Consigliera comunale nella città di Bologna, con Delega per i Diritti umani e il Dialogo interreligioso. Modera l’incontro, a ingresso libero, Angela Albanese, professoressa associata di Letterature Comparate presso l’Università di Modena e Reggio Emilia, Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali.

"Boston Marriage" è ambientato negli Stati Uniti di fine Ottocento: un salotto, due dame e una cameriera. Dopo la separazione, Anna, la protagonista e padrona di casa, ha trovato un uomo ricco che la mantiene e vorrebbe ora approfittare della protezione di lui per riprendere con sé Claire, appena arrivata in visita. Ma Claire è tornata per ben altri motivi e la riconquista si rivelerà molto più complicata del previsto, con colpi di scena rocamboleschi che coinvolgono anche la giovane cameriera, in un crescendo ritmico esilarante, quasi da farsa...