"Botte alla figlia rientrata tardi": chiesto il processo

Le impediva di uscire e, quando rientrava troppo tardi la sera, la percuoteva. È stato chiesto ieri il processo con rito abbreviato, condizionato all’audizione della vittima per un 40enne marocchino, residente a Serramazzoni accusato di maltrattamenti nei confronti della figlia maggiorenne. E’ stata proprio la ragazza a denunciare il ‘padre padrone’, dopo l’ennesima aggressione. Secondo le accuse, infatti, il genitore le vietava di uscire ‘troppo’ e, soprattutto, andava su tutte le furie se la studentessa si ‘azzardava’ a rientrare dopo l’orario pattuito. In base a quanto emerso dagli accertamenti svolti dai carabinieri, l’imputato l’avrebbe aggredita fisicamente in almeno tre occasioni: una volta lanciandole il telecomando sul volto, accusandola di restare troppo attaccata al telefono. In un’altra occasione, invece, l’aveva presa a schiaffi accusandola appunto di comportarsi in modo ’non consono’. La giovane, dopo la denuncia, si era trasferita a casa di un’amica e ora abita da sola ma vicino all’abitazione del padre, col quale via via ha ripreso i contatti. I fatti sarebbero avvenuti a cavallo tra il 2021 e il 2022.