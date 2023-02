Botte alla moglie, 70enne a processo

Per almeno un anno l’avrebbe maltrattata: non solo umiliazioni continue ma anche percosse tanto da farla finire in ospedale. È stato rinviato ieri a giudizio con l’accusa di maltrattamenti un 70enne residente a Guglia. In base a quanto emerso dalle indagini - scattate a seguito della denuncia della donna - l’imputato l’avrebbe costretta a subire una serie reiterata di condotte vessatorie e aggressioni fisiche. La vittima è stata costretta più volte, infatti, a ricorrere alle cure mediche. Una volta denunciato si è poi trasferita ponendo fine all’incubo.