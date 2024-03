Botte alla moglie davanti al figlio. Chiesti dodici anni di carcere

L’avrebbe violentata più volte, picchiandola, denigrandola e sottoponendola a pesanti violenze anche davanti al figlioletto di tre anni. La pubblica accusa ha chiesto dodici anni di carcere, ieri, nei confronti di un tunisino di 39 anni di Spilamberto accusato di maltrattamenti, lesioni e violenza sessuale nei confronti della ex moglie: una ragazza di 23 anni. I fatti sarebbero avvenuti a Spilamberto tra luglio e ottobre 2022.

La difesa dell’uomo ieri ha chiesto invece per l’imputato l’assoluzione, ritenendo non sussistenti i reati contestati all’assistito. La sentenza è prevista per il prossimo 25 marzo. La giovane ha denunciato di aver subito per tutto il tempo della convivenza non solo pesanti maltrattamenti ma anche abusi sessuali ai quali avrebbe tentato in ogni modo di sottrarsi. All’imputato è stata contestata anche la minorata difesa della giovane e l’aggravante della violenza assistita: ai maltrattamenti avrebbe appunto assistito anche il figlioletto.

La coppia si era sposata in Tunisia ma poco dopo il 39enne era finito in carcere per fatti analoghi a seguito di una vecchia condanna. La giovane aveva quindi vissuto per un periodo con la famiglia di lui per poi iniziare la convivenza con l’imputato a luglio del 2022 a Spilamberto, ovvero il mese in cui l’uomo era stato scarcerato.

La giovane ad ottobre, però, aveva organizzato la fuga fuori Regione, a Padova, aiutata dal fratello e dal datore di lavoro, ai quali aveva confidato i presunti maltrattamenti e le violenze subite tra le mura domestiche. Ora l’uomo è ai domiciliari con braccialetto elettronico, dopo essere stato recentemente scarcerato.

A seguito della denuncia della presunta parte offesa, infatti, il 39enne era finito nuovamente in carcere. La vittima, parte civile al processo a gennaio ha ottenuto la separazione. Il prossimo lunedì il giudice emetterà sentenza nei confronti dell’imputato. La pubblica accusa, ieri, ha chiesto una condanna a dodici anni di carcere per violenza sessuale, maltrattamenti aggravati e appunto lesioni nei confronti della ex moglie che, dal suo allontanamento dalla casa familiare ora vive in un’altra Regione.

Valentina Reggiani