Botte, arrestato il convivente

L’ha minacciata di morte e colpita con violenza al volto per farsi consegnare i soldi per le sigarette. Non era la prima volta che accadeva. La giovane, terrorizzata, ha dato l’allarme e il convivente è stato arrestato in flagranza di reato per lesioni e violenza privata. L’episodio è accaduto sabato notte in un appartamento nei pressi del cimitero San Cataldo. A finire in manette un 45enne napoletano, domiciliato in città. All’esito della direttissima di ieri nei confronti dell’uomo, ai domiciliari, è scattata la misura del divieto di avvicinamento a meno di cinquecento metri dalla parte offesa ma all’imputato è stato applicato anche il braccialetto elettronico. Ad intervenire, sabato notte sono stati gli agenti della volante. Al loro arrivo la donna era in lacrime e con il volto tumefatto. "Ti ammazzo" avrebbe promesso l’arrestato alla donna, afferrandola con forza. L’uomo ora affronterà un processo per i reati di lesioni e violenza privata.