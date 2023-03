Botte e insulti al figlio, mamma rischia il processo

Mentre la mamma lo minacciava, lo insultava e lo picchiava lui, con coraggio, ha attivato il vivavoce e, in un’altra circostanza, ha anche scattato le foto delle ecchimosi. Tutto per dimostrare al papà che la sua mamma appunto, senza alcun motivo, lo maltrattava. La donna ora rischia il processo. Gli episodi di violenza sarebbero avvenuti in un appartamento nella periferia modenese circa due anni fa, quando il bambino aveva 10 anni. Lunedì il minore è stato sentito nell’ambito dell’incidente probatorio, in forma protetta e alla presenza dello psicologo. L’incidente probatorio – secondo la difesa – avrebbe confermato le accuse mosse nei confronti della mamma poiché il bambino avrebbe reso dichiarazioni connotate da un alto grado di attendibilità. Contestualmente si è espresso il perito nominato dal tribunale, secondo il quale il minore è in grado di testimoniare. Secondo le accuse la donna avrebbe più volte aggredito verbalmente e fisicamente il figlio anche a seguito di litigi legati all’andamento scolastico. In un’occasione gli avrebbe fatto presente che avrebbe fatto un altro figlio, "sicuramente migliore di te". La donna avrebbe denigrato il minore in più occasioni, alzando spesso le mani. Il bambino avrebbe documentato i maltrattamenti, mettendo le ‘grida’ e gli insulti in vivavoce mentre chiamava il padre e inviando al genitore le fotografie dei lividi.

v.r.