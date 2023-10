Botte e minacce alla figliastra: condannato

Un contesto difficile tra le mura domestiche, degenerato in litigi ma, soprattutto, percosse e minacce nei confronti della figliastra, portatrice di disabilità. E’ stato condannato ieri a sei mesi di reclusione e ad un risarcimento di 1500 euro per la parte civile un 48enne modenese finito alla sbarra inizialmente con le accuse di maltrattamenti. Ieri, in realtà, l’accusa è stata riqualificata in percosse e minacce aggravate: secondo il giudice, infatti – come sostenuto dalla difesa – non vi erano gli elementi per contestare il reato di maltrattamenti.

I fatti risalgono a circa tre anni fa e l’imputato – per il quale ieri è stata disposta immediata scarcerazione – era detenuto al Sant’Anna dopo essere stato arrestato su aggravamento della misura. Infatti, a seguito della denuncia della figliastra, una 37enne modenese, nei confronti dell’imputato era scattato il divieto di avvicinamento che, però, l’uomo aveva poco dopo violato. In base a quanto ricostruito dalla pubblica accusa, che per il 48enne aveva chiesto tre anni e mezzo di carcere, l’uomo per oltre un anno aveva sottoposto la figlia della compagna a quotidiane minacce e vessazioni ma anche a percosse. In quell’arco di tempo gli interventi delle forze dell’ordine erano stati numerosi: la vittima aveva più volte chiamato infatti la centrale operativa chiedendo aiuto e denunciando di essere stata minacciata e spintonata.

Non è chiaro a cosa fossero legati i violenti litigi ma – in base agli accertamenti – l’imputato nel tempo era divenuto sempre più aggressivo nei confronti della vittima tanto che nei suoi confronti era appunto scattata la misura cautelare. Ieri, alla fine, la condanna a sei mesi di carcere.