Botte e minacce alla moglie. A processo anziano di 93 anni

La giustizia non concede sconti, a nessuna età. E’ stato rinviato a giudizio ieri mattina con l’accusa di maltrattamenti nei confronti della moglie un 93enne di Castelfranco Emilia. Un anziano pensionato che si è dichiarato estraneo ai fatti ma che, a seguito della denuncia presentata dalla donna, di dieci anni più giovane era stato sottoposto a misura. Dopo una vita trascorsa insieme, ora l’anziano e la presunta vittima vivono da tempo separati in attesa che la giustizia faccia il suo corso. La donna, 85 anni ieri, attraverso l’avvocato Massimo Porta, si è costituita parte civile nel giudizio contro l’ex marito. I fatti sarebbero avvenuti a partire dal dicembre dello scorso anno. Secondo la presunta vittima, però, i maltrattamenti da parte dell’ex coniuge sarebbero andati avanti per anni. Il silenzio dinanzi alle aggressioni verbali, per lo più, sarebbe stato però legato alla volontà della donna di non distruggere la famiglia. Quando, a dicembre dello scorso anno, l’85enne si è trovata dinanzi all’ennesima umiliazione ma, soprattutto, a chiare minacce di morte ha deciso di denunciare, chiedendo aiuto alla polizia locale.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, infatti, l’imputato l’avrebbe denigrata arrivando poi a vietarle di intrattenere rapporti con i propri familiari. "Minacciava di colpirmi, di spararmi" - ha raccontato l’anziana in lacrime. La donna sarebbe piombata nel tempo in uno stato di ansia e timore per la propria incolumità tanto da convincersi a chiedere aiuto prima che la situazione degenerasse. Sarebbero stati diversi gli interventi effettuati dagli agenti e la procura, lo scorso anno, aveva chiesto e ottenuto dal gip una misura cautelare nei confronti del 93enne.

Oggi l’uomo si è trasferito da solo in un’abitazione di campagna e nonostante l’età sarà processato per un reato di maltrattamenti nei confronti della ex coniuge. Neppure l’avanzare degli anni l’avrebbero intenerito e portato a desistere dall’umiliare e minacciare se non quotidianamente, quasi, l’ex compagna di una vita. Ora nei suoi confronti inizierà il delicato procedimento.

Valentina Reggiani