Botte e stupri in famiglia Padre padrone condannato

Pavullo (Modena), 13 gennaio 2023 – Ha violentato la moglie per vent’anni e ha costretto l’intera famiglia a vivere in un costante clima di terrore. La moglie e le due figlie potevano parlare solo se lo decideva lui e mai in italiano e non potevano vedere nessuno. Se uscivano, era lui a decidere cosa dovevano indossare e ovviamente era vietato loro allontanarsi da casa senza il velo sul capo. E’ stato condannato ieri a dieci anni di carcere un padre padrone residente a Pavullo. La sentenza è stata pronunciata ieri dal giudice dottoressa Clò nell’ambito del processo con rito abbreviato; la pubblica accusa aveva chiesto per lo straniero quattro anni di carcere. L’uomo si trova da un mese ai domiciliari, controllato con braccialetto elettronico, dopo essere stato arrestato proprio per i terribili maltrattamenti, violenze e angherie a cui sottoponeva le vittime. Il 60enne marocchino è finito a processo per violenza sessuale, maltrattamenti e lesioni personali: secondo le indagini dei carabinieri lo straniero imponeva alla moglie e alle figlie minori un regime familiare autoritario, rigido e intimidatorio. Costringeva infatti le tre vittime ad una continua soggezione ai suoi voleri, imponendo di non uscire di casa senza il suo permesso ed esigendo che si...