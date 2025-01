Botte fuori da scuola . Tra i picchiatori forse uno dei ragazzi della banda sgominata

Sono scattate subito dopo il deposito della denuncia da parte di un padre preoccupato le indagini dei carabinieri di Modena sull’ennesimo episodio che vede vittima uno studente minorenne, pestato ‘gratuitamente’ da un branco di altri giovanissimi, pare stranieri. Non si esclude che a colpire possa essere stato uno dei membri della banda sgominata dall’Arma e dalla squadra mobile, insieme alla polizia locale nei giorni scorsi.

Parliamo dei cinque minori tra i 14 e i 17 anni, tra cui due fratelli recentemente destinatari di una misura emessa dal Gip del tribunale dei minori a fronte di numerosi episodi di aggressioni e rapine ai danni di coetanei. Infatti spesso i ragazzini (oggi in comunità) colpivano in coppia o in tre; raramente tutti insieme (ad uno viene contestato un singolo episodio su nove complessivi) ma in alcune occasioni a partecipare ai pestaggi erano presenti anche altri ragazzi. Aggressioni e rapine che avvenivano proprio davanti alle scuole o in autostazione.

Dunque i responsabili della violenza di martedì potrebbero essere proprio minori legati alla citata banda anche se, appunto, gli accertamenti sono in corso. A tale scopo sicuramente la vittima sarà chiamata ad effettuare un riconoscimento fotografico dei soggetti. "Gli si è avvicinato un ragazzo qualche anno più grande di lui: era alto, probabilmente veniva dalla scuola vicina, ma non ne siamo sicuri – ha raccontato il papà del ragazzino –. Lo sconosciuto ha abbracciato mio figlio, probabilmente per capire se aveva qualcosa di valore nello zaino o nella giacca. Poi lo ha scaraventato a terra e preso a calci e nello stesso momento sono spuntati dal nulla altri tre ragazzi, più o meno della stessa età, tra i 17 e i 18anni, probabilmente stranieri".

Il minore è stato ripetutamente calciato alle gambe mentre era a terra e colpito con diversi pugni alla schiena. Da non sottovalutare, purtroppo, anche il ‘rischio’ emulazione: ragazzini che, con ‘sete’ di potere, dopo aver assistito a pestaggi o visionato filmati degli stessi in rete, adottano lo stesso comportamento violento ai danni di coetanei al solo scopo di mostrare la propria predominanza. Intanto, dopo l’incontro con il sindaco e le forze dell’ordine dello scorso cinque dicembre proprio relativo al fenomeno, Chiara Costetti del gruppo genitori ’#noireagiamo’ ha inviato una mail al sindaco per organizzare una ulteriore assemblea per il 6 marzo.