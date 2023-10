Botte in famiglia, marito a processo

Ha minacciato più volte di ucciderla, aggredendola verbalmente anche davanti ai figli minori. In un’occasione l’ha presa a pugni sulla schiena, causandole lesioni. E’ stato incardinato ieri il processo con rito abbreviato nei confronti di un 48enne indiano residente a Pavullo.

L’uomo è accusato di maltrattamenti ai danni della moglie: fatti che sarebbero iniziati nel 2019. Il legale che lo assiste, l’avvocato Giuseppe Rizzo, ha chiesto che l’uomo sia giudicato con rito abbreviato, condizionandolo però all’ascolto della vittima e l’udienza è stata rinviata a gennaio. In base alle accuse il ‘marito padrone’ avrebbe minacciato costantemente la moglie, affermando che l’avrebbe uccisa. Spesso – in base a quanto emerso dalle indagini – l’uomo agiva sotto l’effetto di alcolici, denigrandola e insultandola quotidianamente. Ora il 48enne rischia una pesante condanna per maltrattamenti.

v. r.