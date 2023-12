Botte, insulti e stupri: ex marito allontanato e obbligato a mantenere la famiglia

L’ha minacciata, insultata, picchiata ma anche stuprata per quasi dieci anni. Nei confronti dell’uomo, lo scorso 28 dicembre, su richiesta della Procura è scattata la misura dell’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla vittima, emesso dal Gip. Il giudice, inoltre, ha disposto che l’indagato versi mensilmente un assegno in favore della vittima per provvedere al mantenimento della stessa e dei figli minori.

Ancora una misura nei confronti di un uomo violento nella nostra provincia. L’episodio è avvenuto a Nonantola e ad eseguire la misura cautelare sono stati i carabinieri, su richiesta della Procura. L’uomo è appunto accusato di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale aggravata. A presentare denuncia è stata la ex compagna dell’uomo che ha spiegato ai carabinieri come le violenze domestiche nei suoi confronti fossero iniziate nel 2014: quasi dieci anni fa. La donna sarebbe stata sottoposta a continuate violenze sessuali, aggressioni fisiche, atti prevaricatori, minacce, umiliazioni e vessazioni. Secondo le indagini l’indagato l’avrebbe presa a schiaffi, percossa sulla testa, denigrata, umiliata, minacciata di morte anche alla presenza dei figli minori.

La donna ha spiegato come spesso le aggressioni degenerassero con violenza e minaccia in costrizioni a compiere o subire atti sessuali nonostante l’esplicito dissenso manifestato ripetutamente dalla parte offesa. L’uomo pretendeva l’esclusivo controllo della coniuge anche sotto il profilo economico, pur non contribuendo al sostentamento economico della prole. Ora l’indagato dovrà versare un assegno mensile.

Valentina Reggiani