’Bottega storica’, targa prestigiosa alla gioielleria di via Castellaro L'orafo Mario Bassi, titolare della gioielleria di via Castellaro 29 a Modena, ha ricevuto la targa di 'Bottega Storica' per i 50 anni di attività. Il riconoscimento è stato consegnato dall'assessore al Centro storico Andrea Bortolamasi, celebrando la tradizione familiare nel settore dell'oreficeria.