"Botti e petardi? Meglio evitare"

Nel primo giorno del nuovo anno è quasi automatica, purtroppo, la conta dei feriti a seguito dello scoppio irresponsabile di petardi e razzi. I numeri in questi anni sono in calo fortunatamente, ma gli incidenti – maneggiando questo tipo di prodotti – sono sempre dietro l’angolo. Ecco perché, in vista della notte di San Silvestro, proprio chi è in prima linea per soccorrere eventuali feriti fornisce qualche consiglio per divertirsi in sicurezza. Le raccomandazioni arrivano dal dottor Marcello Baraldi, responsabile medico servizio emergenza territoriale 118 Modena. "Come ogni anno il consiglio che il dipartimento interaziendale emergenza urgenza e che in generale tutta l’azienda Usl vuole dare è quello di non utilizzare botti, petardi e fuochi d’artificio per i festeggiamenti – sottolinea Baraldi – Questo è legato a tutta una serie di danni che i fuochi d’artificio e petardi possono provocare a chi li utilizza. I danni possono andare da lesioni agli arti superiori; parlo di lesioni da scoppio, ad esempio: il tipico petardo che viene acceso, non esploso e successivamente viene raccolto da terra. Poi ci sono danni da ustioni – spiega – e danni da scoppio con petardi di grosse dimensioni. In questo caso l’utente che lo utilizza può essere sbalzato anche a distanza, riportando inevitabilmente traumi anche importanti. Non dimentichiamo poi il rischio di incendi: se il petardo scoppia dove c’è materiale infiammabile può ovviamente originarsi un incendio. I numeri sono in calo negli ultimi anni – conclude il dottore – questo grazie sicuramente alle ordinanze e ad una campagna di prevenzione che è stata portata avanti. L’allerta, però, non riguarda solo la sera stessa, ovvero il 31 ma anche le giornate successive. I botti non esplosi possono esplodere in un secondo tempo".

Valentina Reggiani