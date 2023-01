Botti e polemiche, ferito anche un 14enne

Quattro persone ferite dai botti nella notte di San Silvestro, tra cui un 14enne lievemente ustionato alle mani, fortunatamente già dimesso. Il Capodanno senza lockdown ha fatto schizzare in alto, in tutta Italia, il numero di feriti, scatenando una scia di polemiche per i "troppi botti", in particolare nei centri di Carpi e Modena, dove i divieti sono stati puntualmente ignorati dopo mezzanotte. Tornando al bollettino medico, sono quattro le persone arrivate nei Pronto Soccorso della provincia per ferite da botti, in particolare al Policlinico e ai PS di Carpi e Sassuolo. Il più grave è un 24enne di origini stranere colpito da frammenti di petardo ad un occhio e ad una coscia, operato all’occhio sinistro al Policlinico. A Baggiovara un altro ferito ma lieve mentre a Carpi, invece, è stato trattato un 14enne ustionato lievemente alle mani da un petardo, dimesso dopo la medicazione. A Sassuolo, infine, è arrivato da Frassinoro un paziente con ustione lieve alla mano, sempre dovuta all’esplosione di un petardo, anche lui già dimesso. Nei Pronto soccorso provinciali sono stati registrati anche alcuni accessi per intossicazione da alcol, altri per assunzione di droga, tra cui cocaina sniffata, oltre ad una ragazza arrivata al Policlinico per una storta alla caviglia: pare sia stata spinta nella mischia in discoteca cadendo da una scala. Per quanto riguarda la Centrale Operativa 118, dalle 20 del 31 dicembre alle 8 di ieri, sono state 124 le emergenze gestite nella provincia di Modena, di cui 28 traumatiche, in aumento rispetto allo scorso anno quando erano state 108. Nella serata del 31 soccorsi anche tre uomini di 46, 35 e 52 anni rimasti coinvolti in un incidente a Savignano: fortunatamente nessuno è grave.

Gli operatori dell’Azienda USL e dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria ricordano che i botti inesplosi sono pericolosi e non vanno raccolti. E proprio il ’tappeto’ di botti rimasto sulle strade, ha scatenato polemiche in tutta la provincia. Qualcuno in centro a Modena ha lamentato di essere stato sfiorato dai botti lanciati tra la folla mentre a Carpi, il successo per lo show in piazza Martiri con Dj Daddy e i fasci di luci ed effetti visivi sul Castello dei Pio, non ha attenuato il rumore degli scoppi. Giusto qualche giorno fa l’Amministrazione comunale ha ricordato che "il divieto di utilizzare fuochi d’artificio a Carpi è permanente dal 2019, 365 giorni l’anno". Di qui la domanda di vari carpigiani: "Ma non erano vietati i fuochi d’artificio? Eppure a fondo piazza c’erano tutte le forze dell’ordine schierate e nessuno è intervenuto".

"I fuochi sono vietati per Regolamento – interviene il sindaco Alberto Bellelli –. In questi anni abbiamo visto calare sensibilmente l’utilizzo del materiale pirotecnico nei giorni che precedono il Capodanno. A mezzanotte (come in tutte le città italiane) non è fisicamente possibile impedire, multare o inseguire chi utilizza simultaneamente e in maniera diffusa i petardi, questo anche se ci fosse tutto l’esercito. L’appello è sempre al buonsenso delle persone, al rispetto per la propria salute e per quella degli animali domestici".

m.s.c.