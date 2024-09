Bottiglia incendiaria contro i vicini: "Minacciati per la casa pignorata". Arrestato l’ex proprietario di 85 anni

di Giorgia De Cupertinis

Le prime minacce erano già cominciate durante i mesi estivi, quando due giovani acquirenti erano entrati nella loro nuova abitazione in via Ascani – acquistata all’asta giudiziaria in primavera – per effettuare i lavori all’interno dell’appartamento.

Un’escalation, questa, che ha visto il suo culmine lo scorso sabato pomeriggio, quando l’85enne, ex proprietario di casa e residente al piano superiore della villetta, dopo ulteriori minacce, ha scagliato contro i neo proprietari una bottiglia incendiaria.

Secondo le prime ricostruzioni pare che l’anziano, forse non rassegnatosi dopo il pignoramento della sua precedente abitazione, abbia così riempito la bottiglia di benzina, infilandoci un lembo di straccio per poi dargli fuoco e scagliarla violentemente contro la giovane coppia: l’acquirente, assistito dall’avvocato Monica Rustichelli, è stato medicato al pronto soccorso per alcune bruciature ma, fortunatamente, l’uomo è già stato dimesso.

In via Ascani, sabato pomeriggio, è quindi intervenuta una volante della polizia: gli agenti hanno fermato l’ottantacinquenne che, dopo essere stato accompagnato in questura, è stato posto agli arresti domicilari.

Riavvolgendo il nastro, infatti, la coppia si era aggiudicata all’asta l’appartamento in primavera. Quando però nei mesi successivi i due giovani avevano iniziato ad accedere all’abitazione per iniziare il trasloco e mettere a punto i diversi lavori che era necessario fare, l’ex proprietario di casa, già allora, aveva preso di mira la coppia, minacciandoli più volte, motivo per cui l’uomo era già stato denunciato in passato dagli stessi acquirenti. Un’ira irrefrenabile, quella scatenata dall’85enne, che è tornato comunque ad aggredire la coppia soltanto pochi giorni fa.

L’anziano, sceso dal suo appartamento sito al secondo piano per raggiungere il giardino della villetta, avrebbe quindi ribadito ai nuovi proprietari di abbandonare la casa che, in passato, fu di sua proprietà: prima alzando i toni, come già era successo nei mesi precedenti, poi afferrando una borsa, dove all’interno vi era appunto una bottiglia contentente benzina, lanciata contro la coppia dopo averla infiammata. In quel momento, pare appunto che uno dei due acquirenti sia riuscito – pur rimanendo ustionato – a impugnare la bottiglia, evitando così che il fuoco incendiasse l’interno dell’abitazione presa di mira.