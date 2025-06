Bottigliate al cliente di un bar: accusato di tentato omicidio

Quattro anni e venti giorni di carcere. E’ questa la condanna chiesta ieri dalla procura per un 39enne ucraino accusato di tentato omicidio e danneggiamento.

A gennaio, l’uomo, infastidito dalla musica proveniente dal vicino locale, strada Barchetta, a Modena, una volta sceso in strada aveva prima devastato le vetrate del bar con una mazza per poi colpire uno degli avventori alla testa. Ieri il processo è stato rinviato per repliche al 10 luglio: giorno in cui è attesa la sentenza. L’imputato ha risarcito interamente il locale e parzialmente la vittima. L’episodio era avvenuto lo scorso gennaio all’esterno del Dominican Bar di Strada Barchetta. Il responsabile – in Italia da pochissimo tempo imsieme alla famiglia grazie ad un permesso di protezione internazionale – era finito subito in manette. Infatti il 39enne era stato arrestato in flagranza dai carabinieri, giunti subito sul posto. In base alle indagini lo stesso aveva contattato le forze dell’ordine, non riuscendo a prendere sonno a causa della musica proveniente dal locale, dove in quel momento era in corso una festa.

Poco dopo, però, aveva deciso di scendere in strada con una mazza con la quale aveva iniziato a colpire le vetrate del bar, tanto che la titolare e i vari avventori, spaventati, si erano barricati all’interno.

Uno dei clienti, un 43enne originario dell’Ecuador era però uscito dal bar e, poco dopo, all’esito di una discussione era stato colpito alla testa con la mazza da baseball. La vittima era finita all’ospedale in condizioni critiche, in prognosi è riservata. Da qui l’arresto del cittadino ucraino con l’accusa di tentato omicidio e danneggiamento. "Abbiamo soccorso la vittima, perdeva tantissimo sangue – aveva affermato la titolare del bar, Maria Evely Florentino. E’ stato tremendo". L’uomo rischia ora una condanna a quattro anni di carcere.

