Bottura, artista della cucina . Il super chef premiato dalla Meloni: "Ogni piatto racconta una storia"

Finalmente anche l’Italia ha i suoi Maestri dell’Arte della cucina: un riconoscimento simbolico ma non solo, fortemente voluto dal ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida e sostenuto dalla premier Giorgia Meloni che ieri, nel cortile d’onore di Palazzo Chigi, ha consegnato otto premi ad altrettanti, emozionati, rappresentanti dell’arte della gelateria, dell’arte olivicola, di quella casearia, dell’arte della pizza, di quella della cucina, dell’arte della gastronomia, dell’arte vitivinicola e di quella della pasticceria. Tra loro anche il ’nostro’ super chef Massimo Bottura, patrona della Francescana.

"Le parole incitano, ma gli esempi trascinano e noi italiani abbiamo bisogno di chi sappia trascinarci per tornare a credere in noi stessi", ha detto la premier Meloni alla cerimonia di premiazione. Il riconoscimento, istituito con la legge 59/2024, premia chi si è distinto nel campo della gastronomia, valorizzando in Italia e all’estero le eccellenze italiane: nomi spesso estremamente blasonati come Iginio Massari o Massimo Bottura e già noti al grande pubblico, che comunicano la cucina e l’agroalimentare da anni nel mondo ma che non avevano mai avuto un riconoscimento ufficiale, come accade invece in Francia, ad esempio. Per il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida questo riconoscimento "dà una risposta all’appello di chi si è affermato con la sua attività in Italia e nel mondo ma soffriva per vedere questa cosa riconosciuta ovunque ma non in patria".

Massimo Bottura ha conquistato il premio di Maestro dell’arte della cucina italiana: da sempre infatti Bottura è uno dei massimi ambasciatori della cucina italiana nel mondo, una cucina da milioni di followers che spicca anche per il suo carattere etico e solidale.

Il premio di Maestro dell’arte della gelateria italiana va a Carlotta Fabbri; quello di Maestro dell’arte della pizza italiana a Franco Pepe; a Carlo Petrini, fondatore e presidente internazionale della di Slow Food, va il riconoscimento di Maestro dell’arte della gastronomia italiana; è stato premiato con il riconoscimento di Maestro dell’arte casearia italiana a Piercristiano Brazzale; come Maestro dell’arte vitivinicola italiana a Riccardo Cotarella, enologo e agronomo; il premio di Maestro dell’arte olivicola italiana è stato attribuito a Maria Francesca Di Martino del frantoio Schinosa; Iginio Massari, il super pasticciere da oltre un milioni di followers, è stato premiato con il riconoscimento di Maestro dell’arte della pasticceria italiana.

"Ringrazio il Governo per un premio così significativo che non sento come premio personale ma come tributo a tutta una vita dedicata con amore e disciplina alla cucina, che è più di un mestiere: è cultura, identità, memoria e condivisione – ha detto Massimo Bottura – Ogni piatto racconta una storia ed è un ponte tra tradizione e innovazione, tra passato e futuro. L’Italia è una terra dalle tradizioni gastronomiche uniche al mondo, con artigiani che il mondo ci invidia. Con orgoglio ma anche con grande senso di responsabilità continuerò a portare avanti la nostra arte culinaria cercando sempre l’eccellenza, il rispetto delle materie prime e l’anima profonda delle nostre tradizioni".