Bottura e il G7: “L’invito di Biden, la torta a sorpresa per Scholz. E i complimenti del Papa” Il racconto dello chef modenese appena finito il vertice che lo ha visto ai fornelli per i capi di Stato. “La Meloni ha illustrato a Bergoglio il progetto dei refettori per i bisognosi, l’idea gli è piaciuta molto”