Bottura raddoppia: la notizia fa il giro del mondo

Ha destato molta curiosità in città – così come in mezzo mondo, visto che il personaggio è famosissimo – la notizia della apertura di un secondo ristorante a Modena firmato interamente da Massimo Bottura. La notizia l’ha data alcuni giorni fa, in una intervista televisiva, lo stesso noto chef della Osteria Francescana di via Stella. Il suo locale interamente di proprietà, premiato come ’miglior ristorante del mondo’ oltre che con i massimi riconoscimenti culinari, dunque, presto non sarà più l’unico sotto la Ghirlandina. Bottura infatti ha spiegato a Milano, a Identità Golose: "Il prossimo ristorante che apriremo sarà nel 2023, a Modena e sarà il primo locale di nostra piena proprietà, il primo interamente nostro dopo la Francescana. Non posso dire altro, ma sarà rivoluzionario. Anche perché in questo periodo alla Francescana stiamo provando delle tecniche di cucina che se si vedessero sarebbero sconvolgenti". Altro non è dato, per ora, sapere dunque non si conosce la location del nuovo ristorante di Bottura: sarà a ancora in pieno centro come la Francescana? In periferia? Nelle campagne modenesi dove già c’è Casa Maria Luigia? Nessuna indiscrezione neppure sul menù, solo appunto il cenno alla cucina "rivoluzionaria".