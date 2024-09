Bozhanaj, tanta corsa ma si spegne. Abiuso troppo isolato davanti

Modena, 30 settembre 2024 – GAGNO 6 Oggettivamente sui tre gol doriani colpe ne ha pochine. E sullo 0 a 0 neutralizza due punizioni velenose dei blucerchiati.

DELLAVALLE 6 tra delle poche cose piacevoli del pomeriggio. Buon palleggio, belle sgroppate sulla fascia e anche un’occasione disinnescata da Silvestri. Pecca di inesperienza sulla rete di Ioannou (23’ st Beyuku 5,5 Nel rapporto costi/benefici pesano più i suoi errori che la rete che accorcia le distanze).

ZARO 6,5 La giornata che sanciva le sue cento presenze in canarino meritava miglior sorte, anche perchè la sua prestazione è stata tra le poche impeccabili dei gialli. Nel finale va a fare, invano, il centravanti aggiunto. CALDARA 5,5 Gara senza sbavature fino alla salita sbagliata che non mette in off-side Coda in occasione del terzo gol. Da un giocatore del suo livello, al di là dell’episodio, ci si aspetta comunque qualcosa di più.

IDRISSI 5 Più di un errore in entrambe le fasi nel corso di una partita che avrebbe potuto e dovuto essere più coraggiosa.

MAGNINO 5 Una discreta partita, ma macchiata dal brutto errore di valutazione quando sbaglia un facile appoggio che spalanca la strada allo 0 a 2 della Samp. (39’ st Zidouh sv Esordio in prima squadra per il ragazzo che tocca non più di un paio di palloni).

SANTORO 5,5 La corsa come sempre è tanta, ma in alcuni frangenti è mancata la sua solita lucidità nella gestione di alcuni palloni.

DUCA 5,5 Ritrova una casacca da titolare ma nei 45’ in cui è in campo corre spesso a vuoto senza incidere. Tra le attenuanti, viene schierato in un ruolo non propriamente suo. (1’ st Caso 5,5 Un tiro sullo 0 a 1 su cui deve intervenire Silvestri, poi emerge una condizione ancora precaria e viene soverchiato dalla fisicità dei difensori doriani). PALUMBO 6,5 Gran partenza, nei primi 12’ i blucerchiati per fermarlo devono spendere due cartellini gialli. Qualche pausa, ma è normale quando per tutta la gara giochi a tali ritmi. Mette sulla testa di Beyuku la palla per la rete della bandiera.

BOZHANAJ 6 Nel primo tempo ha dei buoni strappi che in alcuni frangenti mettono in ambasce la difesa ospite. Spende tantissimo e nella ripresa lentamente si spegne. (47’ st Cauz sv Bisoli lo butta dentro per mandare Zaro a fare il centravanti aggiunto, ma ormai la stalla è spalancata e i buoi sono lontani). ABIUSO 6 E’ l’unica punta centrale a disposizione di Bisoli e si trova spesso da solo a lottare con la difesa della Samp, andando a spizzare molti palloni e giocando una gara di sacrificio nella quale però non gli arrivano palloni puliti per poter essere pericoloso. Dimostra comunque una buona condizione atletica.

Alessandro Bedoni