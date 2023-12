Bper, accordo sul personale. Sono in arrivo 500 assunzioni

Accordo alla Bper. La Fabi e le altre organizzazioni sindacali del gruppo bancario hanno sottoscritto tre accordi relativi alla razionalizzazione della rete, al prossimo avviamento del nuovo modello organizzativo chiamato BCustomer e alla manovra sul personale contenente l’uscita volontaria di 1.000 risorse accompagnate da 500 nuove assunzioni e dalla stabilizzazione di 200 lavoratrici e lavoratori interinali. Per le lavoratrici e i lavoratori coinvolti dalle chiusure di filiali sono state previste tutele sui temi di mobilità professionale e territoriale, garanzie circa i percorsi inquadramentali in corso e formazione.

"La trattativa, che per complessità e argomenti affrontati ha avuto pochi precedenti, ha consentito di conseguire obiettivi strategici per la gestione delle ricadute sulle colleghe e sui colleghi derivanti dalle riorganizzazioni in corso o di prossima messa a terra" commenta la coordinatrice Fabi nel gruppo Bper, Antonella Sboro, che esprime "soddisfazione per la conclusione di un percorso negoziale intenso e complesso, in cui la delegazione Fabi è stata come sempre coesa e ferma negli obiettivi". Per il segretario nazionale Uilca Giuseppe Del Vecchio "è un percorso, quello del Gruppo Bper, nel solco del recente rinnovato Ccnl del credito, che conferma il livello delle buone relazioni industriali". Per il segretario responsabile Uilca Gruppo Bper Giovanni Dettori "questi accordi rappresentano un passo avanti nel percorso di rinnovamento e di sviluppo del nostro Gruppo, che è cresciuto in maniera repentina negli ultimi anni. Certamente è la conferma dell’impegno della Uilca nell’ascolto dei bisogni e nella valorizzazione delle persone". "Siamo soddisfatti per la garanzia della continuità dei percorsi professionali già avviati nonostante l’adozione da parte aziendale di un modello distributivo che rivoluzionerà i ruoli e il modo di lavorare delle colleghe e dei colleghi - afferma il segretario responsabile First Cisl del gruppo Bper Banca Emilio Verrengia - Viene favorita, attraverso il Fondo di solidarietà, l’uscita anticipata volontaria di lavoratrici e lavoratori che ne hanno i requisiti, bilanciando comunque le uscite previste con un numero elevato di assunzioni e stabilizzazioni". Nicola Cavallini, coordinatore nazionale Fisac Cgil del Gruppo Bper, commenta: "È importante aver sancito l’impegno di Bper di destinare una quota di assunzioni e stabilizzazioni, in rapporto alle uscite avvenute, di residenti sugli stessi territori". Le uscite volontarie riguardano coloro che maturano la pensione entro l’1 gennaio 2031.