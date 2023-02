Bper Banca è main sponsor di stargate Bg-Bs 2023

Bper Banca è Main Sponsor del progetto Stargate BG-BS 2023, un’opera di alto contenuto tecnologico e innovativo in grado di collegare, attraverso schermi led di ultimissima generazione, le città di Bergamo e Brescia unite sotto il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2023. Ideata dallo studio di architettura Giò Forma, che ideò ’L’Albero della Vita’ all’interno di Expo 2015, l’opera sarà costituita da due portali gemelli di una altezza complessiva di 9 mt di specchi presenti in entrambe le città, nelle piazze principali. Al loro interno potranno essere visionati video promozionali a forte impatto emotivo e sarà possibile anche interagire con il portale posizionato nell’altra città. Le strutture, infatti, sono capaci, attraverso telecamere e sensori, di mettere in relazione in tempo reale visitatori e cittadini di Bergamo con visitatori e cittadini di Brescia, e viceversa. Stargate BG-BS 2023 sarà il simbolo della Manifestazione, nonché il progetto più ambizioso. Inoltre, al termine dell’evento, diventerà un’opera permanente. Flavia Mazzarella, Presidente di Bper Banca, dichiara: "Abbiamo deciso di partecipare e sostenere il grande evento di Bergamo Brescia 2023 ‘Capitale italiana della cultura’ attraverso questo straordinario progetto degli Stargate".