Bper e l’agroalimentare: "Il nostro settore trainante"

di Jacopo Gozzi

MODENA

Cristian Berselli, responsabile della Direzione Regionale Emilia Ovest di Bper, racconta il rapporto tra la banca e un territorio dove il settore agroalimentare è trainante.

Cosa significa fare impresa in Emilia?

"A differenza di altre regioni, in Emilia il settore agroalimentare è un pilastro dell’economia regionale. Proprio per questo Bper ha costruito nel tempo una rete radicata sul territorio, vicina al mondo agricolo e attenta alle specificità di ogni fase della filiera. Siamo attenti al piccolo agricoltore come alla grande azienda, serviamo oltre 8 mila clienti del settore agricoltura in tutta la Regione Emilia-Romagna. È questa l’ottica con cui è nato a livello nazionale il servizio di Agri Banking, pensato per offrire consulenza specialistica alle tante realtà del settore primario e agroindustriale".

Come funziona Agri Banking?

"Agri Banking è un servizio dedicato alle imprese con cui Bper ha voluto riconoscere la centralità e la tipicità del settore agroalimentare. Ci avvaliamo di consulenti specializzati nel mondo agricolo e agroindustriale, con il compito di dialogare con gli imprenditori per comprenderne le necessità specifiche. Abbiamo inoltre una struttura corporate che segue le grandi aziende del settore con prodotti mirati. Penso, ad esempio, al Parmigiano Reggiano, al Prosciutto di Parma o al comparto enologico, che richiedono strumenti finanziari in grado di sostenere lunghi cicli produttivi e magazzini a medio-lungo termine".

Venendo al lato umano, qual è la tipicità del fare impresa in Emilia?

"Posso testimoniare che, pur essendoci eccellenze in molti settori in tutta Italia, il livello di collaborazione e solidarietà che si trova in Emilia è davvero unico. È qui che sono sorte le cooperative, e anche Bper – che nasce come banca popolare cooperativa – si sente profondamente legata a questa tradizione. Proprio questo spirito ha permesso al territorio, nel tempo, di far crescere player di livello mondiale, sia nell’agroalimentare sia nell’industria. E non riguarda solo i rapporti tra imprenditori, ma anche quelli con le istituzioni e con le università, che in Emilia-Romagna vantano una qualità altissima. Si tratta di un patrimonio prezioso, che non va disperso".

Guardando al futuro dell’ agroalimentare, quale spazio vede per i giovani e l’imprenditoria femminile?

"Nel mondo dell’agricoltura stiamo osservando una crescente attenzione da parte dei giovani. Le nuove generazioni stanno dando vita a sempre più aziende agricole che, in alcuni casi, hanno avuto l’importante funzione di ripopolare territori che negli anni passati si erano spopolati, in particolare le aree appenniniche. Per quanto riguarda l’imprenditoria femminile, a mio avviso restano ancora ampi spazi da valorizzare e molte opportunità da cogliere, con l’impegno congiunto di istituzioni, università e aziende".