Bper Forum, quattro appuntamenti al Monzani Si parte con Franco Berrino, a novembre Pupi Avati

Da ottobre la letteratura torna a essere protagonista delle serate modenesi al BPER Forum: ed è solo l’inizio. Da domenica 12 torna ’Forum Eventi’: la rassegna – organizzata da BPER Banca con il patrocinio del Comune di Modena – propone i primi quattro appuntamenti al BPER Forum di Modena (via Aristotele 33), in collaborazione con la libreria Ubik di Modena presente con il suo punto vendita all’interno del foyer del Forum. A questi seguiranno altri incontri, tutti gratuiti, che accompagneranno il pubblico fino a fine novembre.

Si comincia domenica 12 ottobre alle 17.30 con Franco Berrino che sale sul palco per presentare ’Il nostro veleno quotidiano’ (Solferino). Mentre Michela Marzano mostra quanto sia assente e importante l’ascolto. La filosofa presenta ’Qualcosa che brilla’ (Rizzoli) domenica 19 ottobre alle 17.30. Mentre Paolo Borzacchiello è uno dei massimi esperti di intelligenza linguistica: da oltre quindici anni si occupa di studio e divulgazione di tutto ciò che riguarda le interazioni umane e il linguaggio. Borzacchiello domenica 26 ottobre alle 17.30 porta al BPER Forum il suo nuovo libro “Usa il cervello prima che lui usi te” (Mondadori),

Quindi sarà la volta del nuovo libro di Pupi Avati (nella foto) ’Rinnamorarsi’ (Solferino), che porta al BPER Forum domenica 9 novembre alle 17.30. Sul filo della sua vita e dei suoi ricordi personali. Gli appuntamenti sono visibili anche in streaming sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del BPER Forum.