Bper insieme alla Diocesi "Un kit per aiutare chi parte per Lisbona"

In vista della Giornata Mondiale della Gioventù di Lisbona, Bper Banca è diventata partner dell’arcidiocesi di Modena-Nonantola con un’iniziativa di aggregazione rivolta ai giovani in partenza, che è stata presentata ieri nel Palazzo arcivescovile di corso Duomo. Nelle prossime settimane i 620 iscritti provenienti da 33 parrocchie dell’arcidiocesi di Modena-Nonantola e da 5 della diocesi di Carpi riceveranno un kit di benvenuto inclusivo di una carta prepagata Bper brandizzata con i loghi di Gmg e Pastorale Giovanile di Modena, un buono Amazon del valore di 20 euro, una maglia e una sacca porta-scarpe. "L’aggregazione dei giovani è un tema importante – dichiara Cristian Berselli, direttore territoriale Emilia Ovest di Bper Banca – e da inizio anno volevamo sostenere un progetto che se ne occupasse: è stato immediato identificare nella Gmg l’evento e nella diocesi di Modena il soggetto ideale per concretizzare questi intenti. Speriamo che questo "welcome pack" che ogni partecipante riceverà possa essere un buon incentivo per molti giovani in partenza, oltre che un ricordo positivo che rimanga anche dopo l’esperienza di Lisbona". Questo incentivo si inserisce perfettamente nel progetto della diocesi che, attraverso il Servizio di Pastorale giovanile, sta preparando da più di un anno ragazze e ragazzi all’esperienza nella capitale portoghese, nonostante le difficoltà dettate dai rincari dei prezzi e dai costi, in aumento, dei viaggi.

"Siamo molto fieri di questa collaborazione nata da un’idea di Bper Banca – spiega don Simone Cornia, direttore del Servizio di Pastorale giovanile dell’arcidiocesi di Modena-Nonantola – per incentivare tante persone che vogliono partire. L’iniziativa è stata immediatamente appoggiata dall’arcivescovo e dai vicari della diocesi perché il fulcro di questo progetto sono i giovani, inoltre questa esperienza di aggregazione ha un forte valore simbolico dopo gli anni di Covid che hanno allontanato ragazzi e ragazze dalle loro comunità. Ci è piaciuta molto l’intuizione di produrre gadget distintivi come la sacca e la maglietta, ma anche la carta prepagata e il buono Amazon hanno colto un aspetto particolarmente importante: quello dell’aiuto economico". Durante la presentazione di ieri mattina, la prima delle carte prepagate è stata donata simbolicamente all’arcivescovo di Modena-Nonantola, monsignor Erio Castellucci. "Quando i giovani si trovano insieme con ideali alti come quello della fede – le parole di Castellucci – vogliono costruire la pace e ascoltarli è importante. In passato ho partecipato a diverse Gmg, grandi manifestazioni di armonia che uniscono partecipanti da decine di paesi diversi: credo che oggi ci sia tanto bisogno di messaggi di fraternità come questo". "La spesa non deve essere un problema per nessuno – conclude l’arcivescovo – e già anno l’anno scorso ci sono state tante iniziative per permettere a tutti di partire, attraverso aiuti concreti da parte delle parrocchie e della diocesi. A Lisbona sono previsti oltre un milione di giovani da tutto il mondo ed è bello che più di 600 di loro vengano dalle diocesi di Modena e Carpi: con iniziative come questa vogliamo fare di tutto per incentivare la loro partenza verso un evento così importante".

Jacopo Gozzi