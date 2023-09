Bpm, cambio al vertice. Bolis trasloca a Roma, arriva Adelmo Lelli

Adelmo Lelli è il nuovo responsabile della Direzione Territoriale Emilia Adriatica di Banco Bpm. Lelli raccoglie l’eredità di Stefano Bolis che, dopo dieci anni trascorsi alla guida della direzione modenese, andrà a Roma a ricoprire per il Gruppo la carica di responsabile della struttura Istituzionali, Enti e Terzo Settore a diretto riporto del condirettore generale di Banco Bpm Domenico De Angelis.

Cinquantasette anni, originario di Zola Predosa, Adelmo Lelli nel corso della sua ultratrentennale carriera nel mondo del credito ha perlopiù operato nell’ambito della rete commerciale assumendo ruoli di crescente rilievo, tra cui in Banco Bpm quelli di responsabile del Distretto Nord Est nel 2017 e di responsabile commerciale della Direzione Emilia Adriatica nel 2018. Dall’aprile 2019 è stato chiamato alla guida della Direzione Territoriale Tirrenica che ha sede a Lucca, dove fino ad oggi ha coordinato le attività del Gruppo in Toscana e in Umbria.

Lelli assume la responsabilità del coordinamento e del supporto commerciale di un’area di radicamento storico per Banco Bpm, costituita da 4 aree territoriali e 7 centri imprese retail per oltre 130 filiali dislocate in Emilia-Romagna e in minima parte nelle Marche. Confermata la squadra che lo supporterà sul territorio, composta dal responsabile commerciale della Direzione Roberto Misteriosi e dai responsabili di Area Massimo Miola (Area Modena), Annarita Raimondi (Area Modena Sud-Appennino), Paola Veronesi (Area Bologna, Ferrara e Romagna Est) e Fabio Cerati (Area Reggio Emilia).

"Sono davvero emozionato, dopo una bellissima e proficua esperienza in un territorio sfidante come quello toscano, di tornare a Modena e di poter dare il mio contributo a fianco di una straordinaria squadra di colleghi. – commenta Adelmo Lelli – Questa è un’area di presenza storica del Gruppo. Il marchio Banco S.Geminiano e S.Prospero racconta una storia che per oltre 120 anni, passando attraverso più generazioni, si è intrecciata a quella delle famiglie e delle imprese che rendono questa regione unica. Una storia che rappresenta un patrimonio di fiducia e vicinanza che ritengo sia il miglior valore possibile da cui partire e che insieme al mio team mi impegnerò ad alimentare giorno dopo giorno".

L’incarico affidato ad Adelmo Lelli si inquadra in un ciclo di nomine che interessa le posizioni di vertice di alcune direzioni territoriali, strutture e società del Gruppo, e si inserisce nel programma di costante valorizzazione professionale delle persone di Banco Bpm assicurando allo stesso tempo continuità e qualità all’azione di presidio dei territori.