"Bpm è la banca della gente. La nuova filiale è realtà"

La nuova filiale Banco Bpm di Pavullo è realtà. La nuova struttura, inaugurata l’altro ieri in via via Giardini Sud all’interno del Centro Commerciale Ariete, è più moderna e funzionale della storica sede, da sempre situata nel centro storico del paese, e potrà rispondere meglio alle sempre più rinnovate esigenze della clientela di Banco Bpm.

Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza del sindaco di Pavullo Davide Venturelli, del Vicario dell’Arcidiocesi di Modena-Nonantola Monsignor Giuliano Gazzetti e del parroco di Pavullo Don Antonio Lumare, che hanno benedetto la nuova struttura. Per Banco BPM erano, inoltre, presenti il responsabile della Direzione Territoriale Emilia-Adriatica di Banco BPM Adelmo Lelli, il Capo Area Modena Sud-Appennino di Banco Bpm Annarita Raimondi e ovviamente il responsabile della Filiale di Pavullo Andrea Schenetti, che ha fatto gli onori di casa. "Oggi come sindaco sono particolarmente contento di partecipare a questo evento", ha esordito il primo cittadino Davide Venturelli.

"La caratteristica più significativa di Banco Bpm, che qua nostalgicamente continuiamo a chiamare Banco S. Geminiamo e S. Prospero, è che è una realtà da sempre importante per il nostro territorio. Al di là della nuova struttura, che è sicuramente più moderna, funzionale e accogliente, a fare la differenza sono state e sono le persone: i collaboratori, le collaboratrici, gli uomini e le donne che lavorano in questo istituto e svolgono ogni giorno un compito importante".

"Per noi questo è un territorio straordinariamente importante", ha aggiunto il responsabile della DT Adelmo Lelli. "Banco Bpm, il terzo gruppo bancario d’Italia, ha otto direzioni territoriali e non è un caso se una di queste sia proprio di sede a Modena, che viene riconosciuta quindi come uno dei punti nevralgici a livello nazionale".

"La chiesa modenese è da sempre molto legata al Banco S. Geminiamo e S. Prospero", ha sottolineato Monsignor Gazzetti. "È bello, quindi, oggi essere qui proprio per questo rapporto particolare che da sempre ci lega a questo istituto di credito. Come Chiesa vogliamo accompagnare l’uomo anche nel suo lavoro"

L’evento ha rappresentato anche un’importante occasione per la presentazione del ’Progetto Scuola’ – finanziato da Banco BPM – che ha interessato le Scuole Primarie con il nuovo allestimento di due aule-laboratorio per le cosiddette discipline steam dove i giovanissimi studenti possono sviluppare le proprie capacità e la propria creatività anche grazie a una serie di strumenti studiati ad hoc di ultima generazione. "Questo progetto è nato nella scorsa primavera ed è stato realizzato con grande velocità", ha commentato la Dirigente Scolastica. "Lavorare insieme, in sinergia, è importante".