Bpm, premi di laurea: "Crediamo nei giovani per un futuro innovativo"

Premi a due giovani neolaureati "che si sono distinti per impegno, merito e passione". Si è svolta ieri mattina a Modena, a Palazzo Carandini, alla presenza della presidente della Fondazione Banco San Geminiano e San Prospero (BSGSP) Costanza Torricelli, del rettore Carlo Adolfo Porro, della presidente di Anima Holding Maria Patrizia Grieco e del responsabile Direzione Emilia Adriatica di Banco BPM Adelmo Lelli, la nona edizione del ’Premio di Laurea magistrale Fondazione BSGSP’ in favore di due giovani neolaureati dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Dipartimento di Economia Marco Biagi.

Le due borse di studio, il cui bando è stato istituito da Unimore e sostenuto da Fondazione BSGSP tramite un’erogazione liberale, ammontano a 2000 euro l’una e premiano studenti particolarmente meritevoli che hanno concluso il loro percorso di studi presso il Dipartimento di Economia Marco Biagi tra il luglio 2024 e l’aprile scorso, con una tesi di laurea su temi di economia bancaria e finanziaria.

I premiati sono Sabrina Pannizzo, che ha presentato una tesi dal titolo ’L’impatto del rischio climatico di transizione sulla performance delle Banche Europee’, e Gianmarco Lorenzini con la tesi ’Modelli di determinazione del costo del capitale proprio a confronto: CAPM vs Build Up Model’. Entrambi hanno frequentato il corso di studi di ’Analisi, consulenza e gestione finanziaria’ e hanno conseguito la laurea magistrale col massimo dei voti.

"Questo riconoscimento rappresenta non solo un sostegno concreto al loro futuro professionale, ma anche un segno della nostra vicinanza alle istituzioni del territorio – ha commentato Costanza Torricelli, alla sua prima uscita pubblica nel ruolo di presidente della Fondazione BSGSP – Crediamo fortemente nel valore dei giovani e nella loro capacità di costruire un futuro migliore, innovativo e sostenibile. Supportarli nel loro percorso significa investire nelle energie più vive e promettenti del Paese, rafforzando al contempo il legame con l’Università, luogo di formazione, crescita e confronto". "Il contributo della Fondazione Banco San Geminiano e San Prospero rappresenta un esempio di quella collaborazione che dà forza al merito e consente di trasformare l’impegno accademico in un valore per la comunità", ha dichiarato il rettore Unimore Carlo Adolfo Porro.

Presente alla premiazione anche Adelmo Lelli, responsabile della Direzione Emilia Adriatica di Banco BPM, che ha ricordato come "il supporto all’istruzione e alla ricerca rientra nelle attività sociali che Banco BPM promuove da sempre". Appuntamento al prossimo anno con la decima edizione.