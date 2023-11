Bpm premia i neo diplomati: "Il mondo della scuola è una delle nostre priorità"

Si è tenuta ieri mattina al Teatro Fondazione Collegio San Carlo di Modena, la nona edizione di ’Con Merito’, l’iniziativa promossa da Fondazione Banco San Geminiano e San Prospero e Banco Bpm per premiare il merito di 60 giovani neodiplomati del territorio e confrontarsi con loro su temi come l’evoluzione del mondo lavoro, l’inclusione e la parità di genere, la cultura del merito e l’apporto delle nuove generazioni.

L’iniziativa ha visto la partecipazione del responsabile Risorse Umane di Banco Bpm Roberto Speziotto e dei rappresentanti del territorio, Claudio Rangoni Machiavelli presidente della Fondazione Bsgsp e Adelmo Lelli responsabile della Direzione Emilia Adriatica della banca. In programma anche l’intervento di Stefano Cioffi, responsabile Servizi Digitali e Open banking di Banco Bpm.

"Per Banco Bpm e le sue Fondazioni territoriali investire nelle nuove generazioni è un’attività di primaria rilevanza. – ha commentato Roberto Speziotto, responsabile Risorse Umane di Banco Bpm – Partecipare oggi a questa premiazione è un’importante occasione per condividere la cultura del merito e portare all’attenzione dei giovani i temi dell’inclusione e della valorizzazione delle diversità. Valori che guidano la banca nelle sfide per una crescita sostenibile che si realizza anche attraverso l’inserimento di nuove figure professionali e competenze".

Le 60 borse di studio sono state erogate dalla Fondazione Bsgsp a favore di altrettanti giovani neodiplomati che si sono distinti per il rendimento durante l’anno scolastico e per i risultati conseguiti all’esame di maturità. I giovani premiati sono stati scelti dai 13 istituti superiori della città di Modena e hanno ricevuto un contributo pari a 500 euro.

"Dal 2015, anno della prima edizione di Con Merito, abbiamo assegnato con Banco Bpm ben 594 borse di studio e devo dire che partecipare con un contributo tangibile ai progetti di tanti giovani è per noi motivo di grande soddisfazione." - ha ricordato il presidente della Fondazione BSGSP, Claudio Rangoni Machiavelli.

"Questa è una delle numerose e importanti iniziative che dedichiamo al mondo della scuola e rappresenta a pieno l’impegno crescente con il quale vogliamo sostenere il territorio e la sua comunità." ha aggiunto Adelmo Lelli, responsabile della Direzione Emilia Adriatica di Banco Bpm.

Durante la mattinata è intervenuto anche Stefano Cioffi, responsabile Servizi Digitali e Open banking di Banco Bpm, che ha approfondito il tema della digitalizzazione spiegando come l’inedita portata e la velocità dei cambiamenti in atto abbiano determinato un nuovo modo di fare banca definito “digital driven”.