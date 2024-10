Braccialetti elettronici: "Ancora troppe criticità"

Ammazzata a Civitavecchia dall’ex compagno: il braccialetto elettronico non funzionava. Femminicidio alla periferia di Torino: una mamma è stata uccisa dall’ex davanti ai figlioletti. Il dispositivo si era ‘inceppato’. Non sono le uniche vittime purtroppo di una giustizia che non funziona e, se nulla si farà per intervenire, non saranno neppure le ultime. A lanciare l’allarme sul malfunzionamento dei braccialetti elettronici è il Siulp che parla di migliaia di falsi allarmi nell’arco di un solo mese. "Questo è il riscontro oggettivo di un dispositivo che, preannunciato a suo tempo come una positiva rivoluzione tecnologica, si sta in realtà dimostrando una falsa soluzione, soprattutto dal punto di vista tecnico – afferma il segretario regionale Roberto Butelli –. Per i circa 40 dispositivi, in questa provincia, sottoposti a monitoraggio dalla Questura di Modena, sono oltre 5000 le volte che l’allarme di un braccialetto è scattato nell’arco di un mese, causando numerosi disservizi e mettendo in serio pericolo le persone sotto ’tutela’". Il sindacato fa presente come non sempre si tratti di falsi allarmi ma la la percentuale di quelli falsi pare sia altissima: quasi il 60%, un dato che per la violenza di genere è indice di grave inefficacia. "Infatti, i braccialetti non si usano solo per gli arresti domiciliari, ma vengono utilizzati molto anche per i divieti di avvicinamento, quindi anche nei casi di stalking, dove il dispositivo risulta essenziale per tutelare la vittima – rimarca il sindacato –. Inoltre un così alto numero di falsi allarmi comporta l’impiego continuo di un operatore, soltanto per il controllo del dispositivo, figuriamoci per l’esecuzione dell’intera procedura e per l’intervento in sé, necessario ad impedire l’ennesima vittima. Ciò significa sottrarre personale da altri compiti, peculiari della sala operativa, come la linea di emergenza 112, i teleallarmi, le comunicazioni radio con le pattuglie". Il Siulp fa presente infine come: "Quella che anni fa veniva presentata come una panacea contro i mali della sicurezza, oggi risulta pare essere un aggeggio nato vecchio, che non tutela adeguatamente le vittime, non restringe a sufficienza la libertà di chi delinque e subissa di incombenze burocratiche le Forze dell’Ordine".

Valentina Reggiani