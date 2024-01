Braccio di ferro, pioggia di medaglie per gli Emilian Warriors

Pioggia di medaglie per la squadra di braccio di ferro degli Emilian Warriors di Castelvetro di Modena, all’ultima edizione della Coppa Italia svoltasi a Gardone Riviera. La compagine fondata e allenata dal castelvetrese Luca Pompeo ha infatti portato a casa ben 4 medaglie d’oro e altri ottimi piazzamenti. Nello specifico, proprio Pompeo ha trionfato nella categoria Master di sinistro. Sempre per quanto riguarda gli ori, Riccardo Cipressi (vice allenatore) si è aggiudicato il Master +110 kg e il Senior + 110 kg di sinistro, mentre Ivan Artsiusheuski ha vinto il Senior di destro. Inoltre, medaglia d’argento a Riccardo Cipressi per il Master + 110 kg di destro, a Ivan Artsiusheuski per il Senior di sinistro e a Lorenzo Cocchi tra gli Under 18. Ultimo ma non meno importante, bronzo per Read Ayed negli Esordienti Beginner. "Ringrazio anche a nome del team - ha commentato Pompeo - il fisioterapista Nicolò Seghedoni e l’osteopata Cristian Sullo".

m. ped.