Braccio di ferro sulla polizia locale Riolunato ancora senza l’unico vigile

La Polizia Locale del Frignano sta informando i cittadini che dal 1° aprile i Comuni di Serramazzoni e Pavullo non fanno più parte del Corpo Unico di Polizia Locale: ‘pertanto – avvisano – per qualsiasi necessità o per segnalazioni, riguardanti i territori sopra indicati, occorre rivolgersi ai Comuni di competenza’. E’ però ancora in atto un confronto sindacale sui nominativi degli agenti che andranno a questi due comuni: se per Serramazzoni è concorde l’assegnazione di quattro agenti, un Collegio di Garanzia con i sindacati sta decidendo sulla possibile quinta assegnazione, così pure dovrà decidere sul nominativo dell’unica assegnazione al Comune di Riolunato che attualmente è senza il servizio. E’ da sabato scorso che i Comuni di Riolunato e Serramazzoni non sono più convenzionati con l’Unione dei Comuni del Frignano per la gestione in forma associata delle funzioni di polizia amministrativa locale e del relativo servizio di Polizia Municipale. Tale servizio dal 2008 era esercitato tramite il Corpo Unico Intercomunale di Polizia Municipale con sede a Pavullo. La relativa convenzione era stata rinnovata dal 2018 al 31 marzo 2023. I Consigli comunali di Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Pavullo, Pievepelago, Polinago e Sestola hanno recentemente rinnovato la Convenzione, cosa non accaduta a Serramazzoni e Riolunato che così ne sono usciti. "Nella nostra concorde decisione – dice il vicesindaco Lorenzo Checchi, con delega alla Polizia Municipale – abbiamo valutato a fine convenzione i vantaggi che otterremo nel non rinnovarla e gestire direttamente questo servizio, con un nostro proprio agente". Dato che l’agente di Riolunato all’epoca confluito al Corpo Unico non è più in servizio, resta da stabilire chi sarà colui o colei che ora deve essere assegnato a Riolunato. E poiché è ancora in corso il confronto coi rappresentanti sindacali sui nominativi degli agenti in servizio, a Riolunato non è ancora attuata praticamente la gestione diretta.

"Il nostro mancato rinnovo – riprende Checchi – non ha comunque risvolti polemici verso alcuno, ma è basato solo su dati oggettivi in base al rapporto costibenefici soprattutto in riferimento alla nostra esigenza prioritaria di avere un agente fisso nella stagione invernale per regolare l’accesso e il parcheggio nella stazione sciistica delle Polle (nella foto) del Cimone, cosa sinora non sempre attuata".

Giuliano Pasquesi